台北市議會新會期開議，市長柯文哲18日赴議會進行施政報告和質詢；議員許淑華在質詢時追問一名柯的粉絲團重要輔選幹部、現任謝姓市政顧問，在去年大選期間利用民眾黨名義，借了550萬不還，柯文哲被問如何處理，柯卻說，這是私人借貸，「和我有什麼關係」。（鄧博仁攝）

台北市捷運信義安和站聯開宅建商，原須負擔開闢聯開宅旁道路，但卻在市長柯文哲任內該案突遭解列，在市議員簡舒培質詢後，全案雖被柯文哲移送廉政署，但簡舒培18日加碼爆料，柯2014年參選市長時，曾接受該建商捐款30萬元政治獻金，簡質疑柯就是因此解列建商闢路責任。柯文哲對此澄清，不認識建商，他會要求北市政風處用力辦、辦到撤底。

信義安和站聯開案建商在前台北市長郝龍斌任內，簽切結書承諾開闢建案旁道路，2016年柯市府卻解除建商開路義務，遭簡舒培質疑圖利建商，柯文哲年初把全案依背信罪嫌送政風處，函報廉政署偵辦。

柯文哲今赴議會施政報告，簡舒培問柯到底還要不要開路、是否沒收建商沒履約的保證金，柯說，依法行政，法不朔既往，北市已開闢未徵收的有1兆，務實去處理問題，該怎麼辦就怎麼辦。

簡舒培還問，處處護航建商是否收了人家的錢，柯文哲表示，2018年沒有收任何的錢，也不認識這個建商，簡接著出示政治獻金會計報告書指出，該建商在2014年11月捐給柯30萬元，柯則回應，那又怎麼樣，競選經費1萬多筆，不會都認識。會請政風處用力辦，不管辦到什麼程度，選舉經費捐入按規則辦，這案子確實很奇怪，到後面才知道看起來怪怪的，議員質詢整個清出來。

簡舒培質疑，市府解列建商開路責任，收了錢卻說不認識建商，大家恐怕無法接受，依《政治獻金法》與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間的廠商，不得捐贈政治獻金，痛批柯收了不該收的錢，應該跟市民道歉。

對此，柯文哲說，會請政風處用力辦、辦到撤底，當時解列根本不知道，會請政風處撤底辦。

(中時 )