興櫃時股價一路狂飆的亞洲藏壽司（2754）在17日正式掛牌後，今（18）日因獲利了結賣壓出籠開始降溫，股價開低走低，盤中重挫14.81％至92元，終場收93.7元、 跌幅13.24%，成交量4074張，激情過後、一天的蜜月行情，後市發展值得持續關注。

日本迴轉壽司企業亞洲藏壽司上週開放抽籤吸引超過51.1萬人申購，中籤率僅0.3％ ，也拉抬興櫃股價連日大漲，9月10日出現「驚爆」行情、最高達325元，並因漲幅過大暫停交易，其後均價約在200元上下，17日以每股55元上櫃掛牌，開盤後隨即大漲以112元開出，漲幅超過一倍，最高上漲至120.5元， 終場上揚96.36％，收108元大演蜜月慶祝行情。

不過，受新冠肺炎疫情影響，亞洲藏壽司今（2020)年上半年虧損，「興櫃股價過高」的質疑聲不小，加上正式掛牌後股價表現與中籤投資人原本預期有明顯落差，18日開盤賣壓湧現。

(工商 )