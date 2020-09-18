一名男子阿雄（化名）與小雯（化名）是男女朋友，卻把女友當成搖錢樹，在網路刊登性交易訊息，讓小雯出賣肉體接客30次，且總計所得6萬元，自己一個人全部花光光，直到小雯的親弟弟，在手機上看到姊姊裸照全案才曝光，阿雄最後被高雄地院依圖利媒介性交罪，判刑1年。

判決書指出，阿雄與小雯是情侶關係，竟要求小雯與他人性交易，並在網路聊天室刊登性交易訊息，以每次1600元到3500元不等的代價，與尋芳客在各旅館與摩鐵進行性交易，且小雯的性交易所得，全都由阿雄1人所得。

小雯被阿雄逼性交易一事，直到她弟弟在阿雄的手機發現姊姊裸照才曝光，阿雄案發後也對檢警與法官坦承不諱。

法官審理時認為，阿雄不顧小雯的身心狀況，竟利用對他的感情，媒介性交易，且交易所得全部自己1人拿去花用，惡行重大，惟阿雄事後坦承犯行，經考量其犯罪動機、媒介次數、獲利金額與家庭經濟狀況，依圖利媒介性交罪判刑1年，犯罪所得6萬元沒收。

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(中時新聞網)