台中市老年人口突破37萬，身心障礙者將近12萬7000人，老化衰弱或身體障礙，日常生活需要輔具協助，社會局「輔具咖啡館」18日在市府內打造小型輔具中心，社會局長彭懷真體驗輪椅與助行器，市府成立3區輔具資源中心和10處輔具服務據點，提供輔具諮詢、評估、租借、回收、維修、追蹤適配、協助申請補助等服務，提供有需要的民眾借用。

輔具中心一名身障個案阿郎，身材略為高壯，阿嬤是主要照顧者，但阿嬤年紀大了，沒辦法徒手把阿郎從電動輪椅搬到床上，一次訪談中，阿嬤提到身體負荷和需求，輔具中心立即協助阿郎申請移位機，到家中教導操作，解決阿嬤的苦惱，輔具中心充分發揮專業評估和追蹤適配功能。

台中市社會局18日在市府內打造小型輔具中心，社會局長彭懷真體驗輪椅與助行器。（盧金足攝）

台中市社會局18日在市府內打造小型輔具中心，社會局長彭懷真體驗輪椅與助行器。（盧金足攝）

未來還將打造聽力評估輔具服務行動專車，提供又快又好、更適配、更主動的輔具專業服務。

身心障礙者或因老化衰弱、身體障礙，日常生活需要輔具協助，輪椅助行器、助聽器、擴視機、衛星定位器，都是輔具的一種，社會局「輔具咖啡館-體驗與創新座談」，今日在市府內打造小型輔具中心，開放民眾體驗，全面宣導輔具服務。

台中市社會局「輔具咖啡館-體驗與創新座談」，今日在市府內打造小型輔具中心，開放民眾體驗，全面宣導輔具服務。（盧金足攝）

台中市社會局運用公益彩券盈餘分配基金，成立3區輔具資源中心和10處輔具服務據點，提供輔具諮詢、評估、租借、回收、維修、追蹤適配、協助申請補助等服務。（盧金足攝）

現場展示電動輪椅、輪椅、電動代步車、氣墊床、便盆椅、眼控滑鼠、個人衛星定位器、桌上型擴視機、包覆式濾光眼鏡等各類輔具；另外規畫四個體驗區，包含「減輕照顧負擔轉移位」、「省力便利轉移位」、「聲音多樣性」、「檢測保養應用王」，由輔具中心甲類輔具評估人員帶領體驗移位機，示範操作機械式懸吊省力裝置，協助患者轉移位。

彭懷真表示，輔具不但是身心障礙者的手腳、眼睛、耳朵，也能增強老人的身體功能，其實一般人都用過輔具，例如戴眼鏡矯正視力，近代還發展出隱形眼鏡，這就是輔具改變生活和創新的實證。

社會局運用公益彩券盈餘分配基金，成立3區輔具資源中心和10處輔具服務據點，提供輔具諮詢、評估、租借、回收、維修、追蹤適配、協助申請補助等服務。

彭懷真截至今年8月，輔具服務超過4萬人次，購置輔具補助超過5000件，共計4843萬元。今年6月創新開辦「輔具即買即用」，民眾到中台灣247間特約門市購買輔具，只需要付補助差額，開辦一個月補助超過百名身心障礙者。

除了輔具體驗，今日邀請專家學者暢談輔具創新，社團法人銀光未來創新協會理事長許育寧走遍台灣，呼籲重視守護長輩安全，協會贈送200份「銀光守護貼」，讓失智、衰弱長者出門在外多一份守護。

(中時 )