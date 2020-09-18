經濟部商業司副司長陳秘順特別邀請民眾到展場吃遍全台好吃。(林欣儀攝)

主辦單位在現場設置品嘗區、還加設隔離板，許多民眾當場吃起來。(林欣儀攝)

為振興台灣經濟、刺激消費，經濟部商業司帶頭衝！從7月開始陸續在全台各地舉辦「美食嘉年華」活動，第三場台中場18日在台中國際展覽館將快閃展出4天，總計60家吃的、喝的店家在現場展出，許多民眾迫不及待當場吃起來，經濟部也呼籲民眾趕緊帶著三倍券來吃美食、買好康，還要中大獎。

這場展覽18日展開，每天上午10點到下午6點、在台中國際展覽館展出，將持續至21日，現場規畫有經典美饌、沁涼手搖及名品擔露、國飯-滷肉飯四大展區，主辦單位說，要讓民眾不用環島也能吃到全台美食，甚至可以從早餐吃到晚餐。

經濟部商業司副司長陳秘順致詞時表示，原本有100多家業者想來擺攤，但因場地問題，最後只有60家進駐，為防範疫情，今年第二季大家都很辛苦，但台灣疫情控制得不錯，呼籲民眾走出門、到各個消費場域，旅遊、吃美食、買伴手禮，活絡經濟。

包括賣到斷貨的林聰明沙鍋魚頭、石研室月月見香腸飯，以及台中逢甲必吃的激旨燒鳥串燒等業者，這次都進駐美食嘉年華現場，主辦單位強調，振興餐飲消費、一定加倍奉還，到現場消費滿600元就能參加「你消費，我養你」抽獎，有機會獲得1年12張、半年6張或一季3張餐券，可以天天享美食。

(中時 )