騎士球星洛夫(Kevin Love)18日在《球員論壇》貼出一篇長文，鼓勵正因各種理由陷入憂鬱的每一個人，「心情憂鬱是會讓人非常疲累的，這是最殘酷的一種諷刺。身邊的親朋好友都希望你能做回原本的自己，但他們並不明白，你光是保持活著就已經耗盡了全部的意志力。」

8年前洛夫還在灰狼隊(2012-13球季)，該季頻繁受傷讓他只出賽18場而極度消沉。他形容就算身邊滿滿都是人，每一天仍覺得自己身處於最漆黑的午夜之中，「將來的事忽然都不重要了，到了某個程度，你腦子裡只想著該如何結束眼前的痛苦。」

洛夫寫道，如果不是身邊幾位最好的朋友，「我不知道自己能否在這裡跟你們說話了，我周遭99.9%的人無法理解也聽不下去。」洛夫是個高富帥，在旁人看來他是無病呻吟，但洛夫解釋當一個人處於憂鬱狀態，即使是世界上最微小的一件事也可能激起巨大漣漪，將他毀滅殆盡。

容易負面思考是洛夫從小就有的問題，他至今還在接受心理輔導。2016年騎士隊勇奪NBA總冠軍，洛夫也只高興一下子，他坦承籃球不能給他真正的快樂，「事業上的成就無法讓你脫出憂鬱。」

洛夫知道2020年是非常糟糕的一年，他擔心很多人熬不過去，特地發這篇長文盼望大家一起努力。「我到底需要什麼？我用了29年時間尋找(他本月初滿32歲)。對我來說，我需要找個人說話，我需要知道自己並不孤單。如果你正陷入相同困境，我不能說這很容易，但這是有辦法改善的，而且我可以告訴你，你絕對不孤單。」

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