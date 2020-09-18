科技股續弱，周四美股全盤皆墨。周五台積電(2330)續貼息，壓抑大盤加權指數，台股開跌14.14點，報12858.6點，回測5日線。台塑四寶即時發功，台股盤中擺脫跌勢，重返12900關口，最高攀至12927.81點，惟富時指數成分股調整於今日盤後生效，最後一盤帶量下殺，促使漲幅受抑，終場上漲2.88點或0.02%，收12875.62點，成功守住5日線，成交量擴大至2008.15億元。本周上漲199.67點，周K連2紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超8.3616億元，投信賣超9.7474億元，自營商買超3.9199億元，三大法人賣超14.18億元。其中，外資連2日回吐，合計賣超108.1億元，本周來累計買超231.02億元，本月來累計買超37.32億元，今年來累計賣超5785.71億元。今日集中市場漲多跌少，電子沉寂、傳產出頭，中低價股活跳跳。汽車股收漲2.62%、稱霸大盤，買盤關愛和泰車(2207)、收漲4.06%，英利-KY(2239)則收漲3.7%。緊接著是，造紙股收漲2.49%，為盤面第二熱，士紙(1903)開高走高，收漲6.29%，領漲造紙股；正隆(1904)大啖國際客戶蘋果新機包材訂單，Q4業績拚百億元，挾量收漲3.62%；永豐餘(1907)收漲1.63%。PVC後市看俏，塑膠股樂翻天，收漲1.96%，再生-KY(1337)、勝悅(1340)高掛漲停，分別收在7.4元、13元；台塑四寶躍升撐盤要角，台塑(1301)收漲3.82%、南亞(1303)收漲0.66%、台化(1326)收漲2.2%、台塑化(6505)收漲1.68%。

此外，IC設計股也是大盤亮點，權值股聯發科(2454)收漲2%，IC設計股昂首闊步，富鼎(8261)亮燈漲停、收32.15元；尼克森(3317)強漲7.09%、愛普(6531)收漲5.78%、海德威(3268)收漲5.06%、金麗科(3228)收漲4.4%，其餘如瑞昱(2379)、凌陽(2401)、創惟(6104)及大中(6435)均有3%以上漲幅。

權值股普遍走弱，台積電「積」弱不振，續演貼息秀，以及台積電ADR 17日收跌0.96%，早盤開跌1.5元至447元，盤中一度翻紅，惟後續動能不足，收跌1%至444元，淚灑5日線。股王大立光(3008)整日於平盤來回走，終場小跌0.29%、收3490元。鴻海(2317)多在盤下震盪，終場小跌0.64%、收77.6元。與台積電同為晶圓雙雄的聯電(2303)，不受電子熄火影響、股價穩揚，終場上漲0.19%、收25.8元。

今日前10大漲幅個股依序為：首利(1471)、虹揚-KY(6573)、越南控-DR(9110)、精熙-DR(9188)、泰金寶-DR(9105)、再生-KY(1337)、金麗-KY (8429)、皇昌(2543)、捷泰(6165)及富鼎(8261)。

5日RSI為61.68，10日RSI為58.44；9日K值為74.72，9日D值為69.08；20日乖離率為1.08。日盛投顧分析，台股將維持高檔震盪，預期下周指數落在12650～13200點區間震盪。短線行情不宜追高，操作上建議選股不選市，可多留意5G、NB、TWS、生技、風電及運動風族群。

(時報資訊)