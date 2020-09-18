國家隊口罩屢出包，中央流行疫情指揮中心日前宣布將全面徵用口罩，食藥署今宣布，口罩的全面徵用期間落在9月17日起至10月31日間，依照初步規劃，民眾最快11月開始就能在市場上買到雙鋼印自由販賣口罩。

繼加利將陸製非醫用口罩混充實名制口罩販售後，日前又發生豪品以非醫用陸製口罩充當MIT醫用口罩自由販售的情事。中央流行疫情指揮中心先是宣布17日起國產醫用口罩必須蓋上「MD」、「Made in Taiwan」雙鋼印，後來宣布延後至24日，也表示接下來將全面徵用國家隊口罩。

全面徵用口罩，意味著民眾無法在自由販賣的市場上取得國產醫用口罩，只能藉由實名制方式購買。食藥署今公布，全面徵用期間將落在9月17日到10月31日間。醫療器材及化粧品組研究員王兆儀表示，最快11月開始，民眾就能購買到自由販賣的國產醫用口罩。

王兆儀表示，9月24日起製造的所有國產平面式醫用口罩都必須有雙鋼印，但是各通路的無雙鋼印口罩存貨，仍然可以賣到12月24日。12月25日起，除經衛生局驗章者外，所有沒有雙鋼印的平面式醫用口罩，都不得販賣。

12月24日前未能即時售完無鋼印口罩者，應先暫停販售，並應由許可證持有業者，連同庫存品送經直轄市或縣（市）衛生主管機關驗章後，才能繼續販售。食藥署提醒，持有平面式醫用口罩之許可證業者，9月24日到明年3月23日期間，都能去所轄地方衛生局辦理驗章。

食藥署提醒民眾，選購醫用口罩，請認明最小販售包裝刊有衛生福利部核准的醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址等資訊，亦可至「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢系統」查詢，確認相關資訊。

(中時 )