彭朱助在頭屋研究養殖澳洲小龍蝦長達5年，今年除了有自己的育苗室，更成立苗栗縣澳洲小龍蝦養殖協會，希望推廣小龍蝦養殖業發展。（巫靜婷攝）

澳洲小龍蝦養4個月就能產出，公蝦螯大，螯裡還有肉。（巫靜婷攝）

苗栗縣近年興起養殖澳洲小龍蝦，今年卻受十足目虹彩病毒侵擾，許多蝦類慘遭撲殺，頭屋鄉的澳洲小龍蝦倖免於難，中秋前夕如期上市，養殖協會理事長彭朱助表示，今年他的養殖場約產2000多斤、5萬多隻，經農委會檢測沒有染病，1台斤賣450元。

十足目虹彩病毒來自大陸沿海，是傳染力強的甲殼類病毒，蝦子染病後致死率極高，為保護台灣養蝦產業，若經農委會驗出染病，蝦場就得全場撲殺、消毒，所幸彭朱助的澳洲小龍蝦經送驗，沒有感染十足目虹彩病毒，得以如期產出，他說，澳洲小龍蝦肉質Q甜、沒有腥味，深受釣蝦場和餐廳青睞。

彭朱助曾養殖海魚、海蝦，歷經市場飽和和削價競爭，5年前透過南部友人引進澳洲小龍蝦，在頭屋研究螯蝦育苗等技術，頭屋鄉水質好、氣候穩定，適合澳洲小龍蝦成長，如今小有規模有自己的育苗場，還成立苗栗縣澳洲小龍蝦養殖協會，成為第1屆理事長，希望輔導更多養蝦業者。

彭朱助表示，澳洲小龍蝦適合淡水水溫約26、27度，不能低於17度，也無法過冬，一年有2次產季，放苗後養4個月就能產出，產期可到12月，不僅比大陸小龍蝦使用的美國螯蝦更有肉，肉質也比泰國蝦更甜，活跳跳的新鮮小龍蝦放入滾水汆燙5分鐘起鍋，吃得到鮮甜原味，手還不沾腥味。

澳洲小龍蝦是頭屋鄉的新興養殖產業，鄉長徐鑫榮、農會理事長徐坤榮18日前往養殖場協助推廣，徐鑫榮說，澳洲小龍蝦口感Q甜，值得饕客親自品嘗，希望藉由產業發展，讓小龍蝦的美味端上每家每戶的餐桌。徐坤榮說，頭屋有乾淨的水與環境，雖然小龍蝦殼比較硬，但肉很Q，適合推廣發展。

(中時 )