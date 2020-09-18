玉山科技協會2020年年會，國內產業界人士齊聚一堂。財信傳媒董事長謝金河表示，大家一起來聽台積電執行長魏哲家的演講，他也坐台下仔細觀察這個台積電未來領導人的智慧與思維，對於台積電創辦人張忠謀欽點劉德音和魏哲家擔任接班人，未來誰會領導台積電？他正努力觀察中！

謝金河在臉書貼文指出，魏哲家的演講很平穏，內容都是大家熟悉的，他從疫情帶來機會，加速數位轉型，然後談到半導體技術讓創新加速，遍地開花，再說到運用智慧科技實現製造創新，帶動台積電從7奈米、5奈米、3奈米挺進；再往台積電深入綠電布局，再切入張忠謀的代工思維：信賴！最後以先進技術及卓越製造來收尾。和他在先前的技術論壇中：疫情給台積電帶來機會！正好互相呼應。

魏哲家還半開玩笑說，半導體奈米製程是很辛苦的，並非切豆腐般容易，投資1元只作6毛生意，台積電獲利率約50％，等於賺3毛，不像銀行業在管理別人的錢的過程，可以放一些到自己口袋，且投資1元就有5毛的獲利，比晶圓製程容易多了。

謝金河說他問了魏執行長三個問題，一是台灣的綠電能不能支援台積電未來愈朝先進製程的用電需求？二是台積電在南科園區已買下4筆百億土地，會不會繼續往南走？三是台積電的先進封裝及異質整合，會不會壓縮原來封測產業的發展？魏執行長都懇切答覆。

謝金河指出，台積電創辦人張忠謀退休後，欽點劉德音和魏哲家擔任接班人，他們兩人年紀相近，一個是柏克萊，一個是耶魯大學博士，都在產業界有高聲望，未來誰會領導台積電？他正努力觀察中！

(中時新聞網)