新聞深喉嚨 同個套路？次卿來訪先軍售 柯拉克的「伴手禮」是..？

美國國務院次卿柯拉克訪台，這是台美斷交41年來，訪台最高的美國國務院官員，也是繼上月美國衛生部長阿札爾之後又一高階官員訪台，外交部表示意義重大。而美方指出，柯拉克是要來參加前總統李登輝的告別禮拜，未提及雙方將舉辦「台美經濟與商業對話」，引發外界猜測。對此，財經專家賴憲政則在政論節目中直言，「美國派這麼高層級到台灣，絕對不只是參加一個喪禮，如果參加喪禮的話，你就看得太簡單了...」。

賴憲政談柯拉克抵台。(圖/新聞深喉嚨)

賴憲政在政論節目「新聞深喉嚨」中說，「這次我們本來很高調，且上次阿札爾來完台灣，這次又派更高級長官，說真的民眾看到這種新聞，都一邊開心一邊怕，因為無事不登三寶殿，美國派這麼高層級到台灣，絕對不只是參加一個喪禮，如果參加喪禮的話，你就看得太簡單了」。

賴憲政說，「會不會是雙方的認知落差太大，就是國內大內宣但美國覺得不爽，因為這一次不是談經濟，最主要是肩負的任務是川普的選情，因為現在川普在反中排中，台灣就是要拉進來，就是我的馬前卒，就是要去幫我開疆闢土，比如說我以後不管是不是印太裡面的一個組織裡面，都把你拉進來，但就讓你一個認知說，『我們兩個是麻吉』，因為目前來講全美國、全白宮上上下下，所有最關心的就是川普11月3日的選情。」

另外，賴憲政分析，「如果川普這一次落選，都不用講了，其他講的那些都是白講的，所以上次阿札爾的一個事件之後，我們現在有了警覺，已經開始擔心了，擔心說這次到底要用什麼東西去換，因為天下沒有白吃的午餐，天上掉下來的不一定是禮物，搞不好是鳥屎，跟上次一樣，上次阿札爾來之後，天上掉下來的竟然是萊劑的美牛美豬，台灣不吃不行，硬擠硬推硬給你，你不買不行...」。

(中時新聞網)