新媒體時代，你是否經常被網路上層出不窮的訊息欺騙，被騙事小，可能還造成金錢損失？網路上的假新聞、假訊息充斥， 鍛鍊思辨力、關心公共事務，都需要從小刻意練習，這是數位原住民在網路上求生存的關鍵能力。社群平台LINE 與台灣數位學習平台「均一教育平台」，日前宣布展開為期 3 年的合作計畫，今(19)天公開聯合開發的第一波「科學媒體素養教材包」，主題取自時下熱議的「為什麼疫苗可以抵抗病毒」、「非洲豬瘟」議題，搭配科普動畫、完整的教案、教學簡報與學習單，適合國小高年級到國中師生免費線上學習。

LINE 台灣董事總經理陳立人指出，LINE 在台灣有 2,100 萬月活躍用戶，平均每一位用戶，每天使用 LINE 的時間累積超過一小時，一天發超過 60 則訊息，對 50 歲以下智慧手機使用者的覆蓋率超過 90%，尤其，中小學生是數位原住民，認識世界的管道就是網路和社群平台，然而但網路和社群平台卻是假訊息最大的溫床。該如何遏止平台成為假訊息散布溫床，成為企業成長時不可迴避的社會責任。

陳立人強調，最重要的是推動媒體素養要從教育向下紮根，因此，LINE 選擇在台灣跟均一教育平台深度合作，發展科學媒體素養課程。

LINE 自 2019 年發起「數位當責計畫」，以 LINE 訊息查證平台的 AI 辨識和語意分析技術自動比對可疑訊息，累積至今錯假訊息總舉報人次已經超過21萬人次，舉報超過4萬則錯假訊息，在疫情高峰期，每天更有高達上萬人次在線進行訊息舉報。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯、台大醫學系畢業也有醫師執照，他表示，全球新冠肺炎疫情發燒，謠言演化得比疫苗快之際，疫苗教材包整理了「新冠肺炎病毒不耐高溫，多喝熱水就能預防」等假訊息素材，讓老師先引導孩子思考訊息中不明確、錯誤之處，鍛鍊獨立思考的能力。

疫苗教材包也羅列多項參考資料，有助老師解說預防新冠肺炎之道、再搭配均一疫苗科普動畫觀賞，認識疫苗作用的機制與原理，還可了解施打疫苗的相關注意事項，用一份教材即同時達成「媒體識讀」、「防疫衛教」的效果。

另外，「非洲豬瘟」教材包則是了解非洲豬瘟的疫情發展始末以及科學知識。並藉由學習單及備課教材包，幫助孩子了解非洲豬瘟議題的全貌，並覺察生活中常見的去脈絡化新聞報導。同時，運用媒體素養思辨步驟，辨別常見的科學錯假訊息。

呂冠緯表示， 在 108 課綱裡，「科技資訊與媒體素養」是核心素養的九大面向之一，但是對中小學教育現場是非常新的領域，主要納入科技領域課綱，但國小沒有排科技課，老師可以不教，也找不到時間、不知在哪個科目教。

呂冠緯指出， 據《親子天下》 2019 年針對全國高中生媒體素養調查，64% 高中生、46 % 國中生透過網路獲取資訊，卻有近半數覺得假訊息現象與自己無關。身處資訊爆炸時代，掌握關鍵的資訊能力，確實能帶來制勝先機，要及早教會如何面對與判斷真偽訊息的方法。

均一和 LINE 聯手開發「媒體素養教材包」，選擇自然科學結合媒體素養的主因，一來是因為以領域來看，改變幅度最大的是自然科，二來跟自然學科整合，可以讓老師省事，大幅降低「趕課都來不及了，哪裡來那麼多時間實施媒體識讀課程？」的困擾。

(科技)