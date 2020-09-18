宅神朱學恒在臉書分享民進黨立委何志偉所寫的一個感人故事。何志偉稱，8月3號哈格比颱風造成的豪雨，士林北投區，水利署發布了淹水警戒，也開始傳出災情，為了讓北投的淹水能夠趕快退去，時任台北市水利處技工齊金祥趕到下八仙抽水站，沒想到這樣一去不復返，因公殉職。對此，宅神朱學恒淚喊表示，齊金祥為台北而去世，這位無名英雄的名字不該被忘記，至少我們應該記住這三個字，謝謝齊為台北的奉獻。

朱學恒今在臉書分享何志偉的一篇文章。何志偉表示，「齊金祥。你可能從來沒有聽過這個名字，但讓志偉跟你說說他的故事，讓你認識齊金祥」。

何志偉表示，齊金祥的體型壯碩，皮膚黝黑，隨著年紀漸長，兩鬢有些斑白，家裡養了兩隻貴賓狗。大兒子今年剛結婚，二兒子繼承了齊壯碩的體格，喜歡健身。齊金祥就是你我身邊那個熟悉的做工的人，樂於幫助人，也專注在自己的職務上。

何志偉更指出，齊當過工會的理事長，也參與過工會其它服務的工作，平常還會煮牛肉麵請同事吃。正因為齊的盡忠職守與熱心助人，齊獲選為台北市的優秀勞工模範，八月六號他應該是台下272名得獎者之一。齊卻沒有出現，是由他的兒子齊榮軍代領但現場的掌聲卻比任何人都要大聲。

何志偉沉痛表示，八月三號哈格比颱風造成的豪雨，士林北投區，水利署發布了淹水警戒，也開始傳出災情。中午十二點，齊金祥離開家門，穿著雨衣，冒著大雨趕到下八仙抽水站，翻過欄杆急著處理經常會卡住的垃圾輸送帶，想要讓抽水機全速運轉，趕快讓北投的淹水能夠退去。

何志偉稱，幾個小時之後，同仁才發現他失去了聯絡，因公殉職。齊金祥錯過了家中已經訂好的父親節的聚餐，也錯過了八月六號的頒獎典禮，齊也沒也再回到自己的家。齊金祥是為了我們的安危而殉職，他是因為避免台北市淹水而殉職，他不該被忘記。「如果你沒聽過他的故事，請你記住他的名字」。

對此，朱學恒感性回應，「剛剛才發現這個因公殉職的台北市公務員，他為了台北市而犧牲，我們卻沒有多少人聽過他的名字，也不知道他為了清除浮木，疏導淹水而犧牲，他是真正的無名英雄，雖然犧牲，卻依舊沒沒無聞。看看他的名字吧，至少我們應該記住這三個字」。

(中時新聞網)