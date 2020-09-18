5G引發換機潮，加上華為被美國禁令打擊，美國投資銀行富瑞(Jefferies)周四將蘋果股價目標價大幅上調逾16%，從116.25美元升至135美元，評級當然是「買進」。該行發布報告認為，蘋果本周發布會還沒推出5G iPhone並不是問題。

分析師麥克尼利(Kyle McNealy)指出大環境和關鍵經濟區域的潛在換機潮，對蘋果都很有利。他指出由於疫情導致遠距離工作型態和居家時間大增，企業或個人對蘋果產品需求上升，7月iPhone銷量增加正說明此點。

目前美國每季換機率約5%，但麥克尼利認為轉捩點即將來到，因為電信業者要爭取更多5G用戶，預計下個月或11月要推出的5G iPhone會更刺激換機需求。這份報告還指出，華為在歐洲流失的市場佔有率，最大受益者就是蘋果。

最新股市走向與這份展望有落差，過去2交易日科技股賣壓湧現，蘋果連2天下跌，周四又跌1.6%，收110.34美元。

(中時新聞網)