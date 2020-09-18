全台14縣市大雨特報。(氣象局)

（17：00更新）

對流旺盛影響，氣象局針對針對「臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。

氣象局今（18日）15時15分針對14縣市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，大台北、南投、嘉義以南地區及桃園至臺中、宜蘭、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

氣象局也發布高溫資訊，中午前後台東縣縱谷及台北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，雲林縣、嘉義市地區及新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷則為黃色燈號。

氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

(中時新聞網)