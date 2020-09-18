台北市長柯文哲赴議會進行施政報告與質詢。（張薷攝）

台北市議會開議，市長柯文哲赴議會進行施政報告與質詢，議員江志銘要求柯文哲清楚表態，是不是要宣布副市長黃珊珊是台北市長接班人，對此，柯文哲表示，我會準備好幾個可以選的人。

江志銘表示，去年決定不參選，籌組民眾黨並全力衝刺政黨票，就是要搶下總統大選的門票，而你也達到了，但從連任以後，很多市民感受到你無心市政，原來議員質詢的不是市長，是2024總統候選人。

江志銘說，對於民調最後一名，你認為是主觀判定，但在客觀因素內，整個台北市進步的，但你質詢的時候看得出來你對市政很生疏，民進黨團也都討論，以後是不是直接直勳副市長黃珊珊，因為現在市政都由她代打，要不要乾脆直接宣布，黃珊珊就是你的代理人，要參選2022年的台北市長？

柯文哲表示，所有歷代市長，他是對市政最清楚的，對於接班人也會準備好幾個，但遭江酸，這是上一屆的柯市長，這一任他不認為，最熟悉市政的應該是黃珊珊，很多事都是她代打。柯文哲說，因為不喜歡應付媒體，所以叫黃珊珊去處理，我昨天的施政報告，其他首長要向我講的那麼清楚已很困難。

江志銘指出，過去的台北市長，包括李登輝、陳水扁、馬英九都是第一名，但柯文哲是最後一名，不會覺得慚愧嗎，甚至不覺得丟臉嗎。

對此，柯文哲強調，小英在2018年民調非常低，但不妨礙她拿下817萬票，所以民調高高低低，不要短期操作，對於民調不好的都會改進。

(中時 )