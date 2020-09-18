蔡政府將開放含萊克多巴胺的美豬進口，國民黨立委陳以信今下午質詢行政院長蘇貞昌時表示，開放美豬進口前跟美方是否有談判；此外，蘇貞昌傍晚將與美國次卿柯拉克（Keith Krach）見面，陳以信問會提出什麼要求或談些什麼？蘇貞昌笑稱，「會說國會國民黨一直反對」。

陳以信指出，過去蔡英文總統聲稱，重大決策前會先跟國人溝通，結果政府宣布開放美豬進口後才展開跟人民溝通，要求蘇貞昌代表政府對國人及國會道歉，若院長道歉社會會尊重你還你公道，不道歉也拿你沒辦法，但社會會記得你。

蘇貞昌表示，如果自己哪個地方做錯會誠懇面對，政府做這件事情嚴肅面對，周嚴思考，誠摯跟大院報告，整個是負責任政府勇敢面對問題，並落實保護消費者立場，為什麼要道歉，沒有錯不必回。

陳以信詢問蘇貞昌何時知道要開放美豬進口，蘇貞昌說，蔡總統任何重大決策都會先讓他知道，不是幾天前才知道，因為擔任行政院長跟蔡總統有很多深談機會，所以一直都知情，這件事情是滾動是從各方面科學證據情況盤查，總統不只會讓他知道，也會跟他討論。

對於宣布開放美豬前是否有跟美方談判，蘇貞昌說，美國不是跟你談判，台灣也不是拿東西去交換，只是美方認為國民黨執政答應邀開放怎麼做到。陳以信追問，蘇貞昌稍晚將與柯拉克見面，兩人會談那些內容？蘇貞昌說，會跟對方說國會國民黨一直都反對。

(中時 )