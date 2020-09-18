康全電訊將在9／23新上櫃掛牌 15:392020/09/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（18）日表示，康全電訊公司（8089）預計於下周三（9月23日）新上櫃掛牌，當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請康全電訊公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-統一證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。 根據櫃買中心資料顯示，康全電訊公司主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售，108年度之合併營業收入為24億4,961萬元，稅後淨利為1億5,993萬元，每股盈餘為3.09元。109年上半年度之合併營業收入為13億5,924萬元，稅後淨利為1億1,118萬元，每股盈餘為2.15元。 (工商 ) #康全電訊 #新上櫃掛牌 #櫃買 #上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱基證攜櫃買 行銷台灣企業 04:102020/09/18 全球財經 飛機出任務 王志維讓全店業績NO.1 04:102020/09/18 財經焦點 明基材旗下Xpore攜織本主義 推透氣環保秋冬新款外套 13:132020/09/18 財經 民生通路大戰 全聯一家獨大 04:102020/09/18 財經要聞 後疫時代搶先機 須專注創新 04:102020/09/18 財經焦點 安心橋合龍 225M跨徑全國最長 04:102020/09/18 地方新聞 Snowflake掛牌暴漲 雲端鏈接力成焦點 04:102020/09/18 財經要聞 台南市茶藝促進會 提升新飲茶風氣 04:102020/09/18 產業特刊 大里最大莊園別墅 大樁園 04:102020/09/18 產業．科技 瑪瑪咪雅 挑戰北市總價最低 04:102020/09/18 產業．科技 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 張忠謀從耶魯、柏克萊挑最終接班人 謝金河這麼說 - 財經 富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 1張賺20萬！散戶太瘋狂 汎德競拍害下單系統卡住 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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