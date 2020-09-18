小鬼黃鴻升本月16號在北投家中猝逝，享年36歲，演藝圈好友悲痛難以接受，紛紛PO文悼念，親妹妹黃婷婷昨(17日)深夜首度打破沉默，在IG曝光與小鬼最後的全家福合照，並感嘆「兄妹緣份不夠長」，稍早又PO出餐桌照寫道：「現在你也在嗎」，讓眾多網友鼻酸不已。

黃婷婷今（18日）PO出和哥哥小鬼生前的對話紀錄，回憶起兄妹倆昔日的種種，更難過表示：「我的世界下了一場不會停的雨」，接著更引用小鬼《六十億分之一》的歌詞「如果我們的以後，各自被拆散，到世界某一個角落，就算是日和夜、夏和冬都交錯，換日線外，我也可以感覺你的笑」，並允諾「好，我會笑笑的」，字句透露出難過心情。

小鬼妹妹PO文緬懷。（圖／小鬼妹妹IG）

接著黃婷婷在限時動態PO出用餐照，只見她將午餐擺到餐桌中間，並表示：「坐在這個餐桌，以前你都坐我對面，現在你也在嗎？」透露出對小鬼無盡的思念，對此網友紛紛留言安慰，希望她能夠堅強撐下去，而修杰楷也在底下留言鼓勵「我們也都還在」，黃婷婷則回應：「謝謝你，你們都要好好的」。

而小鬼靈堂遺照下午公布，選自二年前的香港演唱會宣傳照，小鬼所屬滾石照片表示：「照片是爸爸選的，爸爸最喜歡的一張照片」，更不捨黃爸爸面臨白髮人送黑髮人的悲痛。

(中時新聞網)