日本軟體銀行周五宣布，將賣出手中的美國手機批發商Brightstar，出售價格未公開，但為軟銀在出售資產籌資的計畫中，出售的最後一項電信資產。

軟銀將該虧損的公司出售給私募公司Brightstar資本旗下新成立的子公司，以換取現金和該子公司25%股份。Brightstar資本管理有21億美元資產，但是和手機批發商Brightstar沒有公司關係。

該交易標示著軟銀持續退出電信事業，包括將無線營運商軟銀電信的持股降至40%。

據知情人士指出，軟銀是在2018年開始試圖賣出營收下滑的Brightstar，而Brightstar的估值可能在10億美元以上。而從軟銀在2014年的併購以來，創辦人克勞爾(Marcelo Claure)升任為軟銀集團營運長，曾一度被視為孫正義的接班人。

軟銀的增加現金儲備，不斷押注在股市及其衍生商品，被外界批評為策略方向的不確定性。孫正義常抱怨集團投資組合的價值與集團股價有落差。而據傳軟銀行政高層已經對該集團的私有化進展進行討論。

Brightstar的交易須交過監管單位的批准，預計在2021年3月31日完成交易。

(時報資訊)