日本中央銀行，作為日本財政部的代表，與馬來西亞國家銀行於週五簽訂一項雙邊貨幣兌換協議(BSA)，雙方相關當局可以為兩國兌換本國貨幣最高30億美元。

該雙邊貨幣兌換協議反映出日本與馬來西亞之間持續的雙邊金融合作，有助於金融市場的穩定，兩國在共同聲明中指出。

該協議也將強化兩國之間成長中的經濟和貿易。

(時報資訊)