《國際金融》日本與大馬簽署貨幣兌換協議 協助市場穩定 15:402020/09/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本中央銀行，作為日本財政部的代表，與馬來西亞國家銀行於週五簽訂一項雙邊貨幣兌換協議(BSA)，雙方相關當局可以為兩國兌換本國貨幣最高30億美元。 該雙邊貨幣兌換協議反映出日本與馬來西亞之間持續的雙邊金融合作，有助於金融市場的穩定，兩國在共同聲明中指出。 該協議也將強化兩國之間成長中的經濟和貿易。 (時報資訊) #貨幣 #兌換 #協議 #雙邊 #馬來西亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－FOMC吹中性風 留意美股對沖組合 04:102020/09/18 證券．權證 《生醫股》美時獲韓CKD腎臟病生物相似藥獨家經銷授權 08:012020/09/18 財經 觀念平台－台灣、以色列 跨國科技結盟供應鏈的未來 04:102020/09/18 專題周報 談美官員訪台 史達偉：助台拓展國際空間 抵禦大陸脅迫 14:522020/09/18 國際 塑化及風電股轉強撐盤 日盛投顧下周看好鋼鐵等四類股 13:312020/09/18 財經 菅義偉首談中國 陸解讀3信號 04:102020/09/18 焦點新聞 超額調節水位 陸降準降息機率低 04:102020/09/18 產業財經 微風喜迎3000萬大單 台北101業績飆2成 04:102020/09/18 時尚消費 港金管局進場護盤 人行24日在港發百億央票 10:472020/09/18 財經 《國際經濟》中日韓聲明強化多邊貿易和投資 應對疫情衝擊 14:152020/09/18 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 張忠謀從耶魯、柏克萊挑最終接班人 謝金河這麼說 - 財經 富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 1張賺20萬！散戶太瘋狂 汎德競拍害下單系統卡住 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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