每年的9月22日前，符合自用住宅用地條件的土地所有權人，應提出申請地價稅的優惠稅率，尤其過去一年有不少民眾購屋，近年又有不少新房屋交屋，甚至是透過繼承與贈與取得不動產，符合申請條件的民眾應該把握最後幾天，趕快提出申請，地價稅的優惠稅率與一般稅率兩者相差至少四倍。

適用特別稅率及減免規定的土地，依規定土地所有權人應於地價稅開徵40日(即9月22日)前，提出申請，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年的建物移轉包括買賣、拍賣、贈與、繼承與其它，總計超過40萬棟，尤其是近年有許多新房子交屋，與繼承的數量每年創高，新取得房屋的屋主若符合申請條件，都應該在9月22日前提出申請，而且現在申請的程序很簡便，只要上網填寫資料與上傳相關文件，省時又省力。

據相關統計，近年地價稅明顯增加期間，是2013年從前一年度的627億元增加到708.3億元，2016年更大幅調增到938.9億元，去年則維持在919億元，而稅收最高的仍是地價最高的台北市，去年地價稅收達272.7億元。

地價稅的一般用地稅率為千分之10至千分之55，自用住宅用地稅率為千分之2，二者相差至少4倍，適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，必須同時符合以下要件，缺一不可：1.地上房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。2.土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記。3.地上房屋沒有出租或營業情形的住宅用地。4.土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬，以1處為限。5.都市土地面積以300平方公尺為限，非都市土地面積以700平方公尺為限。

(時報資訊)