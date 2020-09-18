倫敦證券交易所（London Stock Exchange,LSE）周五宣布，在審查過一批競購提案後，已經就出售義大利證券交易所（Borsa Italian）與法國的泛歐交易所（Euronext）展開獨家協商。

倫敦證券交易所正準備出售義大利證交所，做為清除收購路孚特（Refinitiv）的障礙，所需的監管補救措施之一。倫敦證交所去年7月宣布擬以270億美元收購路孚特，但目前正面臨歐盟的反壟斷調查。

泛歐交易所本周一宣布將向倫敦證交所收購義大利證交所，並已提出不具約束力的收購要約。義大利銀行Cassa Depositi e Prestiti Equity、Intesa Sanpaolo SpA亦參與泛歐交易所的收購行動。

泛歐交易所周五發布聲明表示，義大利證交所若與泛歐交易所合而為一，將在歐洲大陸的資本市場取得領先地位。

除了泛歐交易所之外，義大利證交所亦吸引瑞士證券交易所與德意志交易所競購，消息人士透露其中以瑞士證交所的出價最高。

(時報資訊)