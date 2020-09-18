從在病床前替未曾接觸佛法的癌末父親伴唱佛曲，到創作現代佛曲推廣佛法，大學教授劉子歆因孝道體悟出「利他」的佛法真諦後，集結近年創作的12首佛曲錄製《心願時光的尼南》專輯，在錄音時連神明也近身指點，希望佛曲更貼近生活，大眾能共沐佛恩。

學生時代即是文藝青年的國立台南大學經管系教授劉子歆，經常在校園彈吉他唱情歌，並嘗試創作歌曲。但因選擇走上學術的道路，為了拚升等長期埋首研究工作，有好長的時間都未曾再彈吉他。

2018年5月間，劉子歆的父親被發現胰臟癌末期住院治療，為了幫助父親脫離病痛之苦，他嘗試帶領父親進入佛法的世界，不僅花了2天時間親自繪製地藏王菩薩的畫像放在病床前陪伴父親，還重拾吉他彈唱佛曲給父親聽。儘管半年之後父親還是走了，但看著父親臨終前安詳的面容，讓劉子歆的心中，燃起推廣佛法的宏願。

劉子歆繪製的地藏王菩薩畫像。（劉子歆提供／洪榮志台南傳真）

劉子歆認為，對剛接觸佛法的人來說，傳統的佛曲梵唱過於莊嚴、肅穆，於是他從佛經中擷取經文，並譜上較具現代感的旋律，創作出50多首佛曲，並精選12首錄製專輯，希望幫助更多人親近佛法。

值得一提的是，在錄音過程中，製作人更不時受到三太子等神明近身指點佛曲的唱法，也讓劉子歆不敢居功，將南無觀世音菩薩、中壇元帥、關聖帝君等神明列為專輯監製，還將於本月27日下午3點在台南市安平區貢噶寺舉辦音樂發表會。

劉子歆表示，2008年在法鼓山皈依後，因鑽研佛法讓他的人生觀有了很大的轉變；早期在學校拚升等教授是他唯一的目標，但學習佛法體悟佛經「空性」的意涵，逐漸學會調復心境、放下我執，更在接任系主任之後，將此項工作視為實踐佛法的場域，秉持「創新為本、利他為上」的精神，關懷學生、推動系務。如今，推廣佛法已成為他的人生職志，希望未能繼續創作更多佛曲，讓更多人共沐佛恩。

(中時 )