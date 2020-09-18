美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨天抵台，將參加明天前總統李登輝告別禮拜，今天一早又傳出中共戰機侵擾我西南空域且飛越海峽中線；總統府發言人張惇涵表示，國安及國軍單位都有完整掌握，確保國家安全，請國人放心。

共機頻繁擾台進行演習，張惇涵今在李登輝告別禮拜彩排受訪強調，中國近來在台海及周邊極盡各種挑釁行為，並無義於國際形象，請中國自我克制。

他表示，中國作為區域一員，有責任維持區域穩定，不是成為單方面的挑釁者。

(中時 )