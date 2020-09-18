共機擾台 總統府：有完整掌握 請國人放心 15:482020/09/18 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨天抵台，將參加明天前總統李登輝告別禮拜，今天一早又傳出中共戰機侵擾我西南空域且飛越海峽中線；總統府發言人張惇涵表示，國安及國軍單位都有完整掌握，確保國家安全，請國人放心。 共機頻繁擾台進行演習，張惇涵今在李登輝告別禮拜彩排受訪強調，中國近來在台海及周邊極盡各種挑釁行為，並無義於國際形象，請中國自我克制。 他表示，中國作為區域一員，有責任維持區域穩定，不是成為單方面的挑釁者。 (中時 ) #柯拉克 #李登輝 #張惇涵 #共機 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 造反？黃捷怒揭高雄「怪獸水溝蓋」 陳其邁下令了 - 政治 不是高嘉瑜！民進黨推「他」能戰勝蔣萬安？網：洗洗睡吧 - 政治 將遭韓粉罷免成功市議員有多少？鄉民一面倒給出「絕對數字」 - 政治 「勝蔣神棋」卻成綠營棄子？網哭：民進黨不要妳我們要 - 政治 柯拉克抵台有何企圖？ 前外交官：明眼人一看就知 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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