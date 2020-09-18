銅鑼雙峰山驚傳公石虎死亡 腹部咬傷不排除犬殺 15:472020/09/18 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 銅鑼雙峰山18日驚傳有石虎疑似遭犬隻咬傷死亡，農業處將石虎屍體送往動物醫院做形質測量。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣政府農業處9月18日上午9時接獲民眾通報，在銅鑼雙峰山發現石虎屍體，自然生態保育科指出，經獸醫檢查為1隻體重約2.8公斤、6個月大的公石虎，身體腹部有多處咬傷，因此不排除是犬殺，個體送往特有生物研究保育中心研究利用。 (中時 ) #石虎 #腹部 #研究 #保育 #雙峰山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗縣連2天傳石虎死亡 其中1起疑為今年首起犬殺 16:482020/09/18 社會 白氏戰績日著 蔣氏對他疑忌日增──戎馬一生李宗仁（八） 14:182020/09/15 兩岸史話 越野車露營客闖新埔嶺頂祕境 保育團體憂猛禽棲地遭破壞 18:012020/08/30 寶島 救人無數 搜救犬睡夢中離世 將灑葬大肚山萬里長城步道 16:152020/09/11 社會 直擊搶救》國道1五楊高架驚傳死亡車禍 3車連環追撞1死2傷 20:012020/09/15 社會 八甲茶園種貓裏紅 石虎來做客 04:102020/09/12 地方新聞 德簡書院之當代傳奇──追思王鎮華山長 04:102020/09/10 藝文副刊 獨／高大成爆黑道討債分階級 驚曝某富商豪賭全家慘 11:002020/09/09 社會 美麗花園淪為情慾拍片天堂 「嗯嗯哼哼」傳遍方圓千里居民臉超紅 23:322020/09/14 國際 越野車露營毀棲地 鳥友促封路 04:102020/08/31 地方新聞 生活熱門新聞 2020年底前悲劇還會上演 命理師：四生肖注意 - 生活 人妻到全聯買香菇肉片當消夜 老公一看擺盤笑了 網：不愧老司機 - 生活 文旦、香蕉跌到怕 農委會在幹嘛？吳芳銘痛批：只會一招 - 生活 香蕉黑斑愈多愈營養？專家給答案：3情況別多吃 - 生活 年底勞保年改為何喊卡？網酸：動到綠營基本盤了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。