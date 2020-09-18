苗栗縣政府農業處9月18日上午9時接獲民眾通報，在銅鑼雙峰山發現石虎屍體，自然生態保育科指出，經獸醫檢查為1隻體重約2.8公斤、6個月大的公石虎，身體腹部有多處咬傷，因此不排除是犬殺，個體送往特有生物研究保育中心研究利用。

(中時 )