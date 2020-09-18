民進黨台中市立委莊競程喜獲麟兒！他的妻子方心慧17日凌晨自然生產、產下1名男嬰，莊競程開心地說，今年立委選舉落幕後，他與妻子加把勁要計畫生3小個，如今履行「政見」，這是第1胎，期盼隔1年生1胎，鼓勵年輕人多生育、報效國家，推青年照顧及育兒福利政策。

莊競程開心抱起才1天大的兒子合照，正式成為人父，18日公開自己喜獲麟兒的好消息消息，他的妻子努力26個小時後，自然產下1名男嬰，體重約2780公克，比預產期提前3周出生，母子均安。莊競程夫婦在立委選舉時結婚，莊笑說，「最特別的結婚紀念」，當時選戰倒數時刻，結婚登記後，繼續跑攤掃街行程。

莊競程說，他與妻子在台中榮總高齡醫學中心認識，妻子擔任老年失智及憂鬱的心理評估師，他是在進行大腦檢測研究；2人認識7年、交往1年結婚，計畫生3個小孩。莊說，去年選立委在11月27日結婚，是「最忙碌的新人」；兒子今年9月17日出生，結婚、生子尾數都有「7」，「Lucky7」，是幸運的人夫、人父。

莊競程抱起寶貝兒子眉開眼笑的說，很感謝幫妻子接生的醫護人員，至於兒子的名字尚未曝光，先保守秘密；那種初為人父眼流露神中的暖意，讓人看了都融化。

(中時 )