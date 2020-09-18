上證指數18日中止連兩跌，收漲2.1％，重新站上3,300點。滬深兩市交投熱絡，合計成交額為人民幣（下同）8,357億元。本周以來，上證指數累計上漲2.38％。

香港信報報導，上證指數18日以接近持平開盤後，午後漲幅擴大，以接近全日高位收盤，收報3,338點，上漲67點，漲幅為2.07％，成交額為3,370.26億元。

深成指18日盤中高見13,253點，上漲238點，漲幅為1.83％，低見12,987點，下跌27點，跌幅為0.21％，收報13,245點，上漲229點，漲幅為1.77％，成交額為4,986.62億元。

滬深300指數18日收報4,737點，上漲104點，漲幅為2.25％。創業板指數收報2,596點，上漲38點，漲幅為1.52％。

各類股全面上漲，金融股上漲逾5％；煤炭、有色金屬、水泥、房地產股上漲逾2％；鋼鐵、電力、化工股上漲逾1％；石油股持穩。

(工商 )