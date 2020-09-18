國民黨智庫今天公布最新民調，高達七成民眾反對政府開放瘦肉精美豬進口，且有七成二民眾擔憂引起食安危機，雖然有45.9％民眾認為政府能落實產地標示，但不相信者也高達43.3％。台北市議員游淑慧說，民進黨欲把國民黨打成反美，但反瘦肉精美豬的不是國民黨，而是廣大民意，其中也有很多泛綠支持者也反對。

詢及是否贊同開放含瘦肉精美豬進口，高達七成（69.3％）民眾反對，其中有38.7民眾強烈反對，僅二成三贊成，另有七成二（72.2％）民眾擔心一旦開放瘦肉精美豬進口，恐引起食安危機，不擔心的民眾佔比為25.4％。

被問到政府能否落實「豬肉類食品，嚴格標示產地」政策，雖然有45.9％民眾認為政府能夠落實，但也有43.3％認為政府無法落實。另外，過半（58％）民眾不能接受有任何瘦肉精殘留。台北市議員游淑慧表示，標示產地有模糊地帶，她將提案要求柯市府提供認證標章，讓願意配合的業者一同來把關。

對於政府保證此波開放不會壓縮到台灣本土豬肉的銷售，仍有近七成（67.6％）民眾不相信政府，僅二成七信任政府。國民黨立委謝衣鳳說，過去台灣自豪本土雞肉，沒想到後來開放國外雞肉進口後，市佔率從七成多跌到四成，對政府拿出一百億基金補償豬農的效益抱持疑慮。

民調顯示，六成三（65.3％）民眾不認同為促成台美簽訂貿易協定，台灣必須開放瘦肉精美豬的說法；有六成四（63.6％）民眾不同意衛福部長陳時中宣稱「開放美豬可換到台灣的國際地位」。

謝衣鳳說，20歲至29歲族群，有七成二以上不認同開放瘦肉精美豬來重啟與美貿易談判，無論如何，政府都不該拿台灣民眾的健康去利益交換，痛批蔡英文以一紙行政命令就開放萊豬進口，突襲的是全台灣人民。國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民砲轟，尚未看到交換的東西，很有可能賠了夫人又折兵。

此份民調於9月15日至9月17日問卷調查，加權後的成功樣本為1094個，在95％的信心水準下，其最大誤差不超過正負2.96％。

(中時 )