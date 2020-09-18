NEKO NEKO CHEESECAK 是貓咪吐司的姐妹品牌，店內只販售以貓咪造型的起司蛋糕，今年5月於東京自由之丘開幕後，前來打卡踩點的民眾總是大排長龍。NEKO NEKO起司蛋糕使用了來自法國有「起司之王」美譽的「Brie de Meaux」；生起司蛋糕經過烘烤過後，口感滑順不甜膩，再搭配店家自製的杏桃醬，也難怪會從開幕之後，人潮總是絡繹不絕。

除了店內的暢銷品項外，近日又推出新品「迷你貓咪起司塔」，一樣以超厲害的Brie de Meaux起司為基底，分別搭配草莓、藍莓、芒果、奇異果，四種風味的果醬，繽紛色彩搭配可愛的貓咪造型，下午茶吃個二、三個好像都不是問題。

◆ 圖片來源：NEKO NEKO CHEESECAK

◆ 圖片來源：NEKO NEKO CHEESECAK

除了東京自由之丘開幕的實體店，NEKO NEKO CHEESECAK也將陸續在神奈川縣、愛知縣…等地拓點；台灣方面，希望有了貓咪生吐司當先鋒，起司蛋糕也能儘快和大家見面，讓我們體驗一下貓咪起司蛋糕的魅力。

(中時新聞網)