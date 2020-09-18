體貼伴侶和恐怖情人是不是只有一線之隔？現代人戀愛節奏快速，往往在還沒了解對方的狀態下就陷入愛河，等到發現不對勁，轉身想逃已經來不及，你身邊有可能潛藏著恐怖情人嗎？一起來看看這些高危險群星座！

・天蠍座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

天蠍毫無懸念上榜，個性極端的他們，能對另一半付出所有的愛，將整個人奉獻給對方，卻也希望對方能這麼做，將全部都交給他們，好讓天蠍能夠完全佔有，而當被最深愛的人背叛時，那真的是恨之入骨，一輩子都不會把你記在心裡，甚至採取報復行動。

・處女座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

難搞的處女通常也會希望另一半同樣優秀，因此他們不會輕易陷入愛河，如果真的開始談戀愛，那絕對比誰都認真，心思細膩的他們儘管發現什麼不對勁，還是會因為太愛而自我欺騙，怎麼都看不見現實，而對方也在他們的掌控之中，想脫離並沒有那麼容易。

・水瓶座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

水瓶雖然看似什麼都不在乎，永遠讓人抓不到他們的節奏，但如果真的愛上了，那還真是會執著到令人髮指的地步，尤其他們常常活在自己的世界裡，可能對方已經在害怕想拉開距離了，他們還是聽不懂人話，繼續步步緊逼，偶爾給你一些自以為浪漫的「驚喜」。

(中時新聞網)