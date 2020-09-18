黃鴻升（小鬼）16日猝逝，在演藝圈丟下震撼彈，好人緣的他突然離世，許多親友都無法接受，由於他生前過得健康陽光，也沒傳出有任何疾病，不少人都在猜測原因，就有網友意外翻出國師唐綺陽4月時的預言，如今再來看，瞬間讓人起雞皮疙瘩。

唐綺陽當時直播提到2020年會有3波木冥合相的衝擊，第一波是新冠肺炎，而6月會再有一次，這次是逆行路線，最後一波將會落在9月至10月之間，在預測本週運勢的時候，也表示「演藝圈」將有動盪，小鬼的消息一出，全部都應驗了。

(圖片來源:唐綺陽臉書)

唐綺陽事後透露，當時得知噩耗，身旁的炎亞綸早已哭到無法自己，而吳珊儒雖然沒哭，但看得出是在極力克制，她也忍不住痛哭失聲，她強調，2020年真的震撼到大家，不僅事情一去不回頭、沒有轉寰的餘地，人也突然變得很渺小。

(圖片來源:黃鴻升IG)

她更提醒大家要注意2020年的生命挑戰，「不要小看什麼震撼、小看猝不及防和意想不到的意外，我會用到這些字眼，就代表事情是有點嚴重的！」9、10月星相走到大十字，十月份狀況會較多，希望大家不要輕忽任何事，能夠平安渡過充滿傷痛的2020年。

(中時新聞網)