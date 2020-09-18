愛購物是女人的天性，有些人的克制能力比較強，能夠阻止自己做出憾事，但也有些人，當看到令自己心動的東西，往往克制不住消費的慾望，卡不小心就刷下去，常常都是錢包空空的狀態，來看看這些購物欲大於理性的星座有哪些吧！

獅子座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

獅子是經典的省小錢花大錢，雖然她們的物慾是無底洞，但獅子女通常都很會賺錢，就會想，那買些禮物來犒賞自己不過分吧？她們不只很會失心瘋購物，吃喝玩樂的局也很多，對大方闊氣的她們來說，請客是必須的，只要能讓她做足面子，有夠大的排場，多花點錢有什麼關係呢？

天秤座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

愛美的天秤很懂得投資自己，在保養品和化妝品上會有大量花費，衣櫃裡的衣服更是永遠都少一件，懶癌末期的她們熱愛享受，喜歡吃好穿好，對天秤來說，工作就是為了賺錢享受生活，若是有人能固定提供金源，那還真是恭敬不如從命，她們就只需要拿錢把自己過得美美的就好了。

金牛座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

金牛雖然是以小氣聞名，但由於她們很現實，重視物質生活，加上虛榮心很強，看到名牌就眼睛發亮，也深知女人就該對自己好一點，花在自己身上的錢絕對不會少，因此她們通常熱愛賺錢，也非常會存錢，就是想讓生活過得更舒適，屬於不是會all in的敗家模式。

(中時新聞網)