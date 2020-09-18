前總統李登輝告別禮拜明登場，今天彩排；被問到有關美日訪問題防疫措施；總統府發言人張惇涵受訪表示，美日貴賓團都有專屬車輛，專屬動線及專屬廁所，這切安排都有跟中央疫情指揮中心完整溝通及聽從指引。

張惇涵指出，李登輝是台灣民主化重要推手，國際社會也都稱讚其為「民主先生」，今天的台灣能跟世界上共享民主自由人權的普世價值，相信很多國家都很感念李前總統對台灣民主化貢獻，包括美方、日方都派了代表團來台灣，向李前總統致意，明天大概也會有大概四十個國駐台使節都會來參加，總統府跟家屬誠摯感謝。

至於美日團外賓的防疫；他說，過去這段時間，美國衛生部長及日本森喜朗的案例，明天針對美日貴賓團都有專屬車輛，專屬動線及專屬廁所，這切安排都有跟中央疫情指揮中心完整溝通及聽從指引。

明天重要規劃及特點；他說，明天分三個會場，主會場在真理大學教堂舉行，現場邀請卸任前總統、治喪大員、各界代表及家屬邀請的來賓、好友，總統會蒞臨現場頒贈褒揚令，也會做符合相關元首儀節的覆旗儀式，中間是依照李前總統信仰，基督教長老教會進行追思禮拜。

他說，流程結束時，啟靈會由國軍弟兄依照卸任元首相關身份，發矧砲21響，因為淡江中學也是李前總統母校，所以移靈車隊離開真理大學後，也會到淡江中下巡禮，淡江大學也會對國家卸任元首的尊敬，敲響21響鐘致意，表達對校友最深追思。

對於防疫措施，他指出，教堂部分，其他貴賓會由一個動線進出，美、日兩方代表團會從不同動線進跟出，兩邊代表團都各設有休息室，門都是打開的，且有獨立廁所設置，都有跟中央疫情指揮中心完整溝通，防疫是沒有問題的。

李登輝前總統7月30日辭世，享耆壽98歲，明天週六上午9時30分將在淡水真理大學舉行大型告別禮拜，美國國務院次卿柯拉克、日本前首相森喜朗分別率團前來弔唁，這場告別禮拜3大會場估計有超過1500人參與，場面盛大，為求慎重起見，今天下午將在淡水舉行彩排。

(中時 )