艾成和王瞳情牽9年，雖女方去年捲入和馬俊麟不倫戀緋聞，艾成仍不離不棄，稱呼王瞳為永遠的家人，今年7月兩人戀情開花結果，閃電登記結婚，近日艾成接受專訪，被問婚前堅守信仰的兩人「開機」了嗎？他回應兩人最近聚少離多，連親親沒有，王瞳工作太忙，讓艾成十分擔心她健康。

艾成與王瞳9年前認交往，這期間常傳出兩人想結婚，卻因王瞳父母擔心艾成沒房產而告吹，2017年開始兩人一起上教會，信守承諾婚前不開機，去年王瞳卻爆出與同劇男星馬俊麟過從甚密，引來正宮梁敏婷以侵害配偶權提告王瞳，求償400萬元。

而艾成在這段期間仍一心向著王瞳，不但稱呼對方是永遠的家人，兩人也常被拍一起逛街或不約而同參加朋友婚禮，今年7月媒體報導馬來西亞籍的艾成請家人辦「單身證」，似乎為結婚鋪路，王瞳沒有否認，形容：「比家人更家人，比朋友更朋友，他是值得依靠的人」，28日兩人雙雙發文，承認已登記結婚，成為合法夫婦。

據《三立新聞網》報導，和王瞳結婚2月，艾成吐露心聲以為結婚後會有更多時間跟太太相處，但王瞳忙拍戲，最近常常兩、三天都沒睡覺，擔心對方身體已不年輕會扛不住，「我內心有點難過」，又問兩人是否圓房？艾成害羞笑說：「現在還沒有開機，連親親都沒有，她現在的身體真的很差」。

(中時新聞網)