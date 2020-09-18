行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲等行政院官員今天到立法院進行美豬議題專案報告，國民黨智庫下午召開記者會公布「瘦肉精美豬開放民調」，有近7成民眾反對含有瘦肉精的美國豬肉進口，前立委陳宜民指出，豬肉是台灣人主要食用的肉類，呼籲民進黨不要罔顧民意、規避監督。

在肉品標示方面，衛福部長陳時中指出，目前強制規定須標明產地，但對於是否含有萊克多巴胺並無明確規定，國民黨今天公布的民調指出，僅有4成5的民眾相信標明產地可以落實，而台北市議員游淑慧則希望業者發起主動標示，並由台北市政府協助推出認證標章，期盼業者跟民眾一起抵制萊豬。

立委謝衣鳳指出，開放美豬進口勢必傷及國產豬的市占率，如同開放雞肉進口以後，國產雞肉的市占率一路下跌，有近7成的民眾認為開放美豬進口會壓縮本土豬的銷售，謝衣鳳認為，蔡政府利用立法院休會期間公布美豬進口，突襲的不只是在野黨，更是全體國人的健康。

目前對於萊克多巴胺的檢驗，只能從生肉中驗出，若經過加工、烹煮則無法驗出是否含有萊劑，陳宜民表示，台灣人常用豬的肝、腎料理，也有用以進補的習慣，倉促的公布開放進口，是一種規避監督的行為，謝衣鳳質疑，連中國大陸、日本都不開放萊豬，台灣為什麼要開放，想問蔡政府到底換到什麼。

(中時 )