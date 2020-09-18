國人發生率最高的大腸癌，每2人就有人處於發炎狀態。專家表示，確診癌症後，能否持續穩定管控發炎是影響預後的關鍵。發炎越嚴重，存活率就越受影響，民眾可觀察6項症狀，包括食慾不振、體力下降、疲倦等，若符合其中3項，就必須提高警覺。

根據中華民國大腸直腸外科醫學會與亞培針對癌友進行的市場調查，有5成癌友有食慾不振症狀、7成有體力下降症狀、5成有疲倦的症狀，這些都是發炎的症狀之一。以大腸癌為例，每2人就有人處於發炎狀態。

中華民國大腸直腸外科醫學會今公布炎值公式（NLR），若嗜中性球除以淋巴球大於或小於3，就表示身體有發炎現象。學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科教授王照元表示，NLR越高的患者，整體存活期、無惡化存活期就越短。以40個月存活期來看，炎值低的患者，近7成可以存活超過40個月，然而炎值高的患者，僅剩不到1成。

除了NLR，食慾不振、體力下降、體重下降、感到沮喪、有疲倦感也是發炎的症狀。在這6項症狀中，只要符合3個以上，就表示身體正在發炎，將影響癌症治療，必須儘快與醫師、營養師討論應對方式。若符合1、2個症狀就須注意，必須補充營養，預防言值爆表。

基隆長庚紀念醫院營養科林奕岑營養師說明，癌友對於熱量、營養組成、抗發炎EPA等需求都與一般民眾不同。癌友需要的熱量每天每公斤必須超過30卡、蛋白質每日每公斤要介於1.2-1.5公克之間，魚油則要攝取到2克，並依據RDA建議，補充足量維生素與微量元素。癌友若有發炎症狀，可洽營養師了解如何改善飲食。

(中時 )