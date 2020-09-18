15日凌晨1時許1名42歲溫姓女子在埤塘公園步道邊坡觀景散心時，不慎失足落水，員警獲報後趕往現場，即時找到了救生圈，並冒險跨越欄杆，沿著邊坡下到5公尺處的水邊，與現場熱心民眾合力將人驚險救起。

蘆竹分局南竹派出所獲報後，便火速趕往蘆興景觀埤塘生態公園。現場僅見1名女子在水中載浮載沉，手上還緊抓著一根由岸上的路樹所延伸到水面的樹枝，場面甚是驚險。女子一見到員警，便大聲呼救，而員警也趕緊將救生圈投入水面，然後奮不顧身，迅速翻越圍欄，沿著邊坡下到5公尺處的水邊，再與熱心民眾協力將這名落水的女子拉上岸。現場驚險的一幕，也讓大家捏了一把冷汗。

據了解，這名女子原本只是想在埤塘公園步道的邊坡散心看風景，但在轉身要離開時，卻不慎失足跌入水中，雖然正好有1根樹枝可以攀抓，但終因體力不支，而無力回到岸邊，於是只能在水中等待救援，所幸員警獲報及時趕到現場，才將女子驚險救回。

蘆竹分局呼籲，蘆興景觀埤塘生態公園水域較深，也設有危險警告牌，請民眾切勿忽視水深危險性，冒險跨越圍欄。

(中時 )