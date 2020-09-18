新北市瑞芳區的劍龍稜於18日上午11點左右，有一名24歲的林姓男子，在登山到一半時，疑因事前熱身準備不足，導致半路左腳嚴重抽筋，新北市消防局接獲通知後，立即由瑞中、九份、瑞芳3個分隊，共計出動20人，各式救災車輛5輛，搜救人員於12點41分抵達現場後，除協助緩解後，也在下午2點順護送林男平安山下。

瑞芳劍龍稜為「東北角黃金十稜」之一，並以攀爬路線刺激、路途景色優美，受到不少遊客熱愛，但稜線上有一列一列高聳的垂直岩塊，並且沒有繩索加護配上斷崖的稜壁，只要一時沒踩好，就掉落山谷的超危險路線，雖然攻頂後會很有成就感，但鮮少人敢挑戰。

新北市政府消防局第六救災救護大隊指出，每一位登山者，都應該認真的做好自己身體、心理、體能、裝備、資訊、糧食、安全、環保的準備，才能進入山區活動，並且評估自己的身體狀況，再選擇適合的山域類型，才能確保平安。

(中時 )