警方查扣到4億多元的籌碼等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山分局日前接獲檢舉，指林森北路一棟大樓內，有「撲克協會」開設「德州撲克」及「百家樂」賭桌，公開招攬會員，於現場以籌碼換現金方式賭博財物，經多日探訪、蒐證後，於18日22時許，持搜索票進入查緝，當場查獲黃姓現場負責人，及工作人員2人、荷官3人及賭客17人共23人，查扣總額逾4億5873萬餘元的籌碼、賭資現金約80萬餘元、監視器主機、撲克牌、莊閒牌、發牌器、會員資料、對講機及百家樂牌桌6張等犯罪證物，依法帶案偵辦。

警方調查，該賭場於1個月前向社會局申請從北投遷移撲克協會至中山區後，即大興土木裝潢、擺設德州撲克及百家樂賭桌，並以協會為掩護招募會員從事賭博行為，專案小組成員前往該處實施臨檢時，監控人員更私下疏散賭客自賭場外通道迴避，以躲避警方查緝。全案負責人、工作人員及荷官依賭博罪移送法辦，賭客等人以違反社會秩序維護法裁罰，違法使用場所部分，函請社會局、商業處等相關目的事業主管機關裁處。

(中時 )