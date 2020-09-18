男子爬到關渡橋最上方 警消出動各式救難人員救助 16:042020/09/18 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子爬到關渡橋最上方 警消出動各式救難人員救助（警消提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名男子今天下午3時15分，獨自一人爬到關渡橋白色拱橋上方，做出準備跳橋舉動，因為位處交通要塞，許多行經車輛經過後都嚇到驚呼連連並趕緊報案，警消獲報後出動各式救災車輛，包含雲梯車、升梯和大型氣墊和船艇在橋下救難，目前救災人員正延拱橋上去救助這位不理性的男子，目前正和男子交涉中。 中時新聞網提醒您，給自己機會： 諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995 (中時 ) #關渡大橋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞芳劍龍稜再傳登山客受困 消防出動5車20人疾馳救援 15:572020/09/18 社會 夜店殺警嫌萬少丞入監前 涉砸車逼簽50萬和解金 14:462020/09/17 社會 偷蒜頭又偷電纜線 男子手臂刺青露餡被逮 18:562020/09/17 社會 台南兩派人馬網路互嗆 街頭開槍押人 警火速逮人 13:212020/09/18 社會 中年男爬合歡北峰疑心臟不適倒地 送醫不治 17:152020/09/17 社會 少女22年前遭4惡煞絞殺焚屍 父怒斥：魂都招不到請處重刑 14:202020/09/17 社會 看護人員突尿急 老翁菜市場走失 警獲報速尋回 09:222020/09/18 社會 漁民紅樹林抓蟹 驚見2腳倒插爛泥中女浮屍 13:072020/09/17 社會 北市兒童樂園舊址 男子持美工刀自殘 13:222020/09/18 社會 詐騙集團藏身台南別墅 警攀降攻堅逮5人 14:002020/09/18 社會 社會熱門新聞 男子爬到關渡橋最上方 警消出動各式救難人員救助 - 社會 男站上關渡橋頂跳河 警跟爬救援 網驚呼：腿軟 - 社會 女保險業務為業績上床！一張沒賣 還被刷卡30萬、偷拍性愛片 - 社會 花蓮林管處僱員山林查訪遭虎頭蜂圍攻 直升機吊掛急送醫 - 社會 武界壩倖存婦只在乎百萬名車？目擊者反爆料「真相」 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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