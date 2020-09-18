一名男子今天下午3時15分，獨自一人爬到關渡橋白色拱橋上方，做出準備跳橋舉動，因為位處交通要塞，許多行經車輛經過後都嚇到驚呼連連並趕緊報案，警消獲報後出動各式救災車輛，包含雲梯車、升梯和大型氣墊和船艇在橋下救難，目前救災人員正延拱橋上去救助這位不理性的男子，目前正和男子交涉中。

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(中時 )