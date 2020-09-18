警方9月1日起展開為期1個月的路口安全大執法，金門至今共開單取締104件，其中以闖紅燈54件為最多，紅燈右轉37件次之，顯示部分駕駛人仍不遵守交通號誌，將持續執行確保人、車安全。

警方說明，至13日統計為止，共取締汽機車不停讓行人8件、車輛轉向不暫停讓行人優先通行1件、闖紅燈及紅燈右轉91件、行人未依規定行走行人穿越道4件，總計104件。其中，以闖紅燈54件為最多，紅燈右轉37件次之。

縣警局長張國雄表示，闖紅燈屬重大交通違規，且極易導致交通事故的發生，依道路交通管理處罰條例可罰新臺幣1800至5400元。另汽機車行經行人穿越道不禮讓行人優先通行，如致人受傷或死亡，應負刑事責任時，還要加重其刑至二分之一，也要負擔民事賠償責任。

警方強調，行人屬於交通弱勢族群，駕駛人一定要養成行經路口時，要停讓行人的良好習慣。警方將於各重要路口持續執法，以維護縣民的交通安全。

(中時 )