如果你喜歡吃的飯是粒粒分明，這間「夯．魯肉飯」絕對不能錯過。鄰近五分埔服飾商圈，重新裝潢後店面煥然一新。帶著文青風的這間店，生意相當好，人潮絡繹不絕，從點餐到出餐相當迅速，完全不會讓人呆坐太久；開放式的廚房，衛生看得見，有時還會聽到店員大喊：「筍絲太少了，再多挾一點。」

◆ 圖片來源：觸mii編輯部

店內餐具自取，餐盤回收也採自助式；由於上餐非常有效率，坐沒多久，魯肉飯、魯白菜和魯蛋已經送上桌。粒粒分明的白飯上，淋上滷到黑金油亮的滷肉，飯上灑上些許魚鬆，還沒開吃，香味已陣陣撲鼻，每扒一口飯，都能吃到滷肉和滷汁，完全不怕吃到沒味道的白飯；魯蛋也非常入味，本來已做好被蛋黃噎到的心理準備，沒想到一口咬開，蛋黃不會過乾，於是免於上演一場急著找水喝的囧況；魯白菜也滷得軟而不爛，搭配一片完整豬皮，老闆給料果然不手軟，吃完之後，立刻納入再訪名單。

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整餐吃下來花不到100元，卻吃得心滿意足，也許這就是台灣小吃這麼有魅力的其中一個原因吧！

▍ 店家資訊

夯．魯肉飯

地址：台北市信義區松山路152號

電話：0918-653835

時間：11：30 ~ 21：00

(中時新聞網)