中國醫藥大學新竹附設醫院積極執行癌症篩檢，也呼籲民眾定期檢查，早期發現早期治療。（莊旻靜攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院承接衛生福利部「108年癌症防治品質精進計畫」，原承接目標案量為3500，實際完成4432，其中大腸癌篩檢量為4432，為原目標的1500之215.03％，獲得國民健康署頒發「癌症防治績優醫療院所－大腸癌困難挑戰王第二組」的首獎。

國民健康署統計，到中國醫藥大學新竹附設醫院執行大腸癌篩檢民眾的「首篩百分佔比≧22.88％」，也使該院在全國30家醫療院所中脫穎而出，日前由家醫科主任胡松林醫師代表受獎。院長陳自諒表示，院內大腸直腸外科有先進的微創手術室，超過9成患者採用3D腹腔鏡微創手術，用於治療大腸直腸相關疾病，且患者保肛率高達95％，成績卓著。

院方表示，由於患者病情不同，因此提供量身訂做的治療計畫，採取「經肛門中高位直腸腫瘤微創切除術」治療直腸良性及早期腫瘤，或是以「超微創腹腔鏡無切口手術」經自然孔取出標本，減少腹壁傷害與術後疼痛；或透過「經肛門全直腸繫膜切除」，在中低位直腸腫瘤手術，以完整安全方式切除腫瘤。

胡松林也提醒民眾，每年有超過1萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌，透過篩檢，可以早期發現、早期治療，目前政府也推動四大癌症篩檢政策，45至69歲婦女或40至44歲二等血親內曾患乳癌婦女，每2年可接受1次乳房X光攝影檢查；30歲以上婦女建議每年做1次子宮頸抹片檢查；50歲至未滿75歲民眾，則可每2年做1次糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

(中時 )