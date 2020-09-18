11月3日美國除了將舉行第59屆總統大選之外，還將決定第117屆新國會的組成。今年國會選舉眾議院所有435席和參議院100個席位中的1/3將面臨改選。據美國之音18日報導，在即將改選的參議院席次當中，有六個關鍵戰場州的席位現在都是由共和黨人掌控，而這六個席位裡的五名成員都是在2014年國會期中選舉進入參議院的，意味著他們的選民將對這些議員的首屆參議員任期進行檢視。

這六個關鍵戰場州中包括科羅拉多州，而在國會中推動友台法案不遺餘力的共和黨籍聯邦參議員賈德納（Sen. Cory Gardner, R-CO）就出身科羅拉多州，他本次選舉面臨的民主黨籍候選人為前科羅拉多州長希肯盧珀（John Hickenlooper）。美國之音指出，具備曾有全州底盤支持的希肯盧珀夾帶著強勁挑戰來勢洶洶，兩人目前民調大致為五五波，46歲的賈德納是否能保住席位，成為本次參議院選舉最關鍵的戰場之一。

2014年當選首次進入參議院的賈德納為參議院外交關係委員會亞太小組主席，過去6年來推出多項與中國大陸有關的法案，也多次發聲力挺台灣。不過，賈德納所代表的科羅拉多州屬一個政治傾向不斷轉變的典型例子，原本屬性偏共和黨的科羅拉多州近年來當地選民的政治傾向開始快速傾向民主黨。2016年川普總統在這個州輸了約5個百分點。

(中時 )