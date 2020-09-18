【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》，今(18)特別公開20週年玩家神秘數據，旗下《天堂月免Ｒ》及《天堂Ｒ》同步推出全新活動，《天堂月免Ｒ》於即日起開跑【天堂X PChome 24h合作活動】於遊戲中可取得「PChome 24h 84折折扣碼」、於活動網頁可取得限定「虛寶序號卡」；此外，遊戲中也加碼推出獎勵活動，以「騎士團貨幣」可製作「極．20週年死亡騎士變身雕像」，為目前移速最快的強力變身之一！《天堂Ｒ》推出「血盟系統」史上最大改版，全新「血盟貢獻度」系統、可取得經驗值及能力值BUFF道具，讓玩家提升角色能力與練功效率，豐富活動一次祭出、敬請把握！

天堂20週年玩家神秘數據大公開！全台玩家20年來創下13.5兆天幣！

經典線上遊戲始祖《天堂》自2000年7月1日開服以來，在台灣遊戲史上創造了許多驚人紀錄，官方於今(18)日特別公布20週年來由台灣全體玩家共同締造的有趣數據：

※全台玩家20年來已創下13.5兆天幣。

※最多玩家選擇的前三名職業分別為「騎士」、「妖精」、「法師」，「騎士」共有15,033,041名玩家帳號創建角色、「妖精」共有13,076,167名、「法師」共有6,820,910名，隨著遊戲版本不斷更新，也推出了各式新職業，但遊戲最原始的四大職業仍承載最多玩家的熱血回憶。

※共有1,130萬名玩家成功擊殺對手，在遊戲「狹路相逢打架」的經典特色中，也是不可或缺的特別環節。

天堂X PChome 雙20週年慶開跑、移速最快變身「死騎馬」免費製作！

《天堂月免Ｒ》於即日起至10月7日開跑【天堂X Pchome 24h合作活動】，玩家於遊戲跑馬燈、官網公告、官方粉專、beanfun!，皆可取得「PChome 24h 84折折扣碼」，限量5,000份，全站40萬商品結帳享有獨家優惠！9月30日前於互動網頁可取得《天堂月免Ｒ》限定「虛寶序號卡」，可隨機取得「龍之鑽石(刻印)」、「龍之珍珠20」、「龍之珍珠50」、「騎士團貨幣」、「心靈之石」、「力量之石」、「火靈守護之鍊(活動)」、「地靈守護之鍊(活動)」、「魔法娃娃3日體驗包(死亡騎士)」、「魔法娃娃3日體驗包(惡魔)」十種虛寶獎勵之一，限量15,000份，敬請把握！

《天堂月免Ｒ》X PChome 24h合作開跑。（圖／遊戲橘子提供）

此外，遊戲中也加碼推出獎勵活動，為感謝20週年大改版，玩家們的熱烈響應，官方特別釋出18週年超人氣變身「死騎馬」復刻，於9月9日至10月7日期間，以「騎士團貨幣」*2020即可製作「極．20週年死亡騎士變身雕像」，外觀承襲「死亡騎士」旗在馬背上的經典造型，搭配遠/近距離命中及魔攻加成．將是遊戲目前移速最快的強力變身！製作完成的玩家還可額外取得「龍之鑽石(刻印)」*2000，超誠意回饋！

《天堂月免Ｒ》超狂獎勵活動再加碼，移速最快變身「死騎馬」免費製作。（圖／遊戲橘子提供）

《天堂Ｒ》「血盟系統」史上最大改版、全新「血盟貢獻度」系統登場！

《天堂Ｒ》推出「血盟系統」史上最大改版，全新「血盟貢獻度」系統登場，加入血盟的玩家，可透過狩獵怪物取得經驗值與「血盟貢獻度」，累計「血盟貢獻度」可至「血盟商店」兌換經驗值及能力值BUFF道具，讓玩家提升角色能力與練功效率！此外，10月29日前，血盟經驗值加成獎勵將限時開放Lv.30至Lv.85，讓新加入的玩家也能提高衝等效率，詳情請鎖定官方網站及粉專公告說明。

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