觀光局今（18）日表示，第7屆台灣部落觀光嘉年華於9月18日至20日期間，在台北松山文創園區五號倉庫盛大展開！現場可以品嚐道地美食、親子共創DIY手作體驗，也有部落文創伴手禮區，更有油畫展區細膩刻劃了部落服飾，歡迎民眾週末共襄盛舉！

觀光局說，今年除了結合原民會、勞動部勞動力發展署、內政部營建署、行政院農委會林務局等單位，還有國家風景區管理處，也配合「2020脊梁山脈旅遊年」以山林為主題，展現16族的部落風貌及文化藝術風采，並推薦各種部落經典遊程供大眾選擇。

交通部長林佳龍表示，這次活動是由跨部會一起參加，正是觀光立國和觀光主流化的表現，觀光旅遊即是體驗經濟，而越在地越國際。台灣觀光發展亮點就是美食、風景，部落生態文化更是一大特色。交通部會努讓安心旅遊一直推動到10月底，希望大家休假到部落旅遊，體驗特殊生態及文化。

觀光局說，今日開幕活動現場以泰雅原舞工坊精彩的舞蹈表演揭開活動序幕，為期3天的嘉年華活動，規劃了許多主題區，如品嚐道地美食的「原汁原味-美食區」、適合親子共創DIY手作體驗的「原來如此-故事手作區」、景區部落及步道介紹、商品展售的「部落文創伴手禮區」、展示各機關協助部落成果的「成果展示-政府單位區」、現場展售部落遊程的「歡迎來作客-旅行社區」。

另外，觀光局提到，現場也邀請張文松先生以畫展方式呈現台灣部落特色文化，細膩刻劃部落服飾的「16族油畫展區」，也邀請環山部落泰雅族藝術家林春節老師精心設計現場的花藝，呈現部落風情及原民風格，另現場3天也安排了各部落的歌舞表演、集戳章拿好禮、現場抽獎等多項精彩活動，並邀請泰雅原舞工坊、新世紀文化藝術團以及知名歌手梁文音、羅美玲現場演出。

觀光局說，希望透過繪畫、樂舞、美食和工藝，讓大家看見台灣原住民族多元的魅力，在台北就能搶先體驗台灣原住民族部落的熱情，一起來部落作客！

(工商 )