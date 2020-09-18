台灣港務公司今（18）日表示，為配合中央擴大東砂運能政策，花蓮港務分公司今年初就積極籌劃花蓮港20號砂石碼頭後線，及設施招租案，招租標的含儲運基地3.2公頃及1套密閉式裝船設備。經公開甄選後，由「新花蓮石材公司」得標，並於5月1日完成契約簽訂，該裝船設備預計可增加花蓮港每年160萬噸之東砂北運作業能量。

花蓮港務分公司說，新花蓮石材公司歷時約3個月營運準備，於7月29日順利完成首次東砂試裝作業，並自8月起正式營運，預估每月可由花蓮港裝載東砂運至基隆港及臺北港共約10萬多噸。花蓮港務分公司表示，目前花蓮港共有4套砂石密閉式裝船設備，分別由4家業者承租，儲運基地達10.5公頃，裝船設備作業能量每年可超越600萬噸，足以肩負東砂北運海運需求並達成中央政策目標。

此外，為提昇東砂市場競爭力，花蓮港務分公司表示，將長期提供東砂優惠費率及增量獎勵方案，有效刺激東砂北運運量。今年1~8月花蓮港東砂北運裝卸量已達190萬噸，較去年同期增加34萬噸，成長比例達22％，全年上看300萬噸。

(工商 )