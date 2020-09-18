國際指數公司富時羅素的旗艦指數，富時全球股票指數系列最新共納入150檔大陸A股，其中包括12檔大型A股，19檔中型A股，114檔小型A股和5檔微型A股。同時，此次調整有2檔A股被剔除指數。以上變動將於18日收盤後（21日開盤前）正式生效。

經濟參考報報導，6月，富時全球股票指數系列中A股的納入因子，從17.5％升至25％，意味著富時羅素完成A股納入進程的第一階段。富時羅素亞太區指數政策負責人表示，富時羅素第一階段的A股納入獲得良好反響，9月後將考慮下一步納入計畫。

業內人士指出，根據指數調整的歷史經驗來看，被動型資金為盡可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會在調整正式生效前的最後一個交易日進行調倉，往往會看到當日盤中，權重變動較大個股成交放大。也就是說，新進入指數的公司在9月18日可能引來全球的資金被動買入。

數據顯示，2020年以來，儘管經歷全球金融市場劇烈波動，外資對於A股市場，仍然呈現不斷擴大配置的趨勢。

據WIND數據顯示，2020年以來，在互聯互通機制下的滬股通，以及深股通累計淨流入資金達到人民幣（下同）1,130.55億元，其中滬股通淨流入199.25億元，深股通淨流入931.30億元。這也使得自開通以來，北上資金淨流入規模達到1.1兆元，其中滬股通淨流入5,532.36億元，深股通淨流入5,532.95億元。

大陸證監會副主席方星海日前指出，截至9月3日，境外投資者透過滬深港通持有大陸股市的股票市值為2.01兆元，在A股流通市值的比重是3.28％，如果加上合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的持股，所有外資持有大陸流通股市值的比重是4.69％。

方星海表示，與日韓等股票市場中，外資持股占比逾30％以上相比，大陸資本市場中，外資持股占比還是很小，對外開放引入境外資金進入大陸股市還有很大的潛力。

(工商 )