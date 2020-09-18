日本前首相森喜朗18日下午帶傷率團訪台，預定19日出席故前總統李登輝的告別追思禮拜。日華議員懇談會會長古屋圭司出發前，與前往送行的駐日代表謝長廷等人在羽田機場接受媒體聯訪。古屋強調，日本換新政權，對台關係也不會有任何改變。

古屋表示，團長（森喜朗）前幾天跌倒骨折，昨天我打電話給他時，他說很痛，但沒問題。

被問到「日本從安倍政權變成菅政權，日台關係會不會有改變？」時，古屋表示，我們認為沒有任何改變。我們出發前還接到菅義偉首相和首相輔佐官的電話，祝我們此行順利。我親身感覺到（有關台灣的）對應與安倍政權時代沒有任何改變。

有關此行會不會見總統蔡英文，古屋表示，雖然不能正式說，但我們一抵達台灣將會與蔡英文總統會談。森前首相還將轉交慰問信給故前總統李登輝的遺屬。

除古屋外，眾議員中山泰秀、牧島華蓮、日台交流協會理事長谷崎泰明等也同行。謝長廷表示，這次訪台的成員

有一些變動，因為有3、4位臨時入閣（包括安倍的胞弟，被任命為防衛大臣的岸信夫)。森前首相前幾天跌倒，但他不改變行程堅持要去，真的很感動，這也表示了他對日台關係的重視和對李登輝的尊敬。

(中時新聞網)